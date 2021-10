Postepay: arriva la nuova truffa phishing che ruba soldi dai conti

Fidarsi di tutto ciò che arriva tramite il web spesso può comportare problematiche enormi al pubblico. Gli utenti, che oggi utilizzano Internet per qualsiasi cosa, vi si rifanno soprattutto per quanto riguarda tutte le opportunità che concernono il mondo dell’home banking.

Avere un conto corrente oggi predispone anche un’applicazione mobile, dalla quale provengono comunicazioni di vario genere. Spesso, giocando proprio su questo, i truffatori inviano dei messaggi che sono volti a ottenere le credenziali di accesso ai conti correnti. Capita molto più spesso agli utenti Postepay, i quali sono quelli più numerosi in Italia. Durante l’ultimo periodo si starebbe parlando di un nuovo messaggio phishing che fingerebbe di arrivare dalla filiale ma che in realtà avrebbe come unico obiettivo le credenziali di accesso ai conti correnti.

Postepay: gli utenti possono avere problemi con questo nuovo messaggio

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :