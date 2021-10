Correre rischi tramite il web purtroppo è uno degli sport preferiti dagli utenti, soprattutto quelli meno esperti nel settore. C’è però un problema molto grave, ovvero quello di avere determinati problemi soprattutto quando ci si rapporta ai propri conti online.

Questi ormai vengono predisposti da qualsiasi filiale, la quale concede carte al pubblico con un’applicazione o magari con un sito di riferimento. I truffatori fanno leva proprio su questo, inviando dei messaggi detti phishing che finiscono per far credere alle persone che la comunicazione arrivi proprio dalla filiale stessa. Tra i più bersagliati ci sono gli utenti Postepay, i quali sono i più numerosi e quindi quelli che lasciano più spiragli ai truffatori. Ci sarebbe un nuovo messaggio molto pericoloso che starebbe girando in questi giorni.

Postepay: questo è il messaggio grazie al quale molti stanno perdendo i loro soldi

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :