La Casa di Carta 5: un nuovo video ci porta al capolinea

Sono tutti in trepidante attesa degli ultimi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta che usciranno il 3 dicembre 2021. Nel frattempo non mancano scoop e colpi di scena che hanno lo scopo di tenere alta la tensione prima che arrivino al pubblico. Infatti, il nuovo teaser pubblicato da Netflix sembra portarci al capolinea de La Casa di Carta 5, ma forse non ci sarà una vera fine. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovissimo video.