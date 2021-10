Iliad offre la Giga 120 a 9,99 euro al mese con il 5G in regalo

È risaputo che ormai contrastare Iliad risulta una delle pratiche più difficili per i vari gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia. Questo gestore sta raccogliendo i frutti di quello che ha rapidamente seminato al suo arrivo, producendo fin da subito offerte degne di nota.

Ricordiamo infatti che Iliad fin dal primo momento ha lanciato promozioni mobili pieni di contenuti e con prezzi bassissimi, più della norma. Quel modus operandi è stato conservato nel tempo, fino ad arrivare a consentire a questo gestore di ottenere oltre 8 milioni di utenti attivi. Il 96% di essi si dichiara super soddisfatto della propria offerta ma anche del servizio che il gestore gli offre. Ci sono poi attualmente due offerte che stanno riuscendo a fare terra bruciata visti i prezzi di vendita che durano per sempre ma soprattutto i contenuti. Entrambe le soluzioni sono disponibili sul sito ufficiale a prezzi che non vanno oltre i 9,99 € al mese.

Iliad: queste sono le migliori offerte da sottoscrivere fino a 120 giga con il 5G gratis

La prima offerta che troverete disponibile sul sito ufficiale di Iliad, sarà quella che permette di avere 80 giga in 4G. Questa soluzione permette anche di basarsi su minuti ed SMS senza limiti verso tutti ogni mese, per un totale di 7,99 € mensili per sempre.

Segue poi la vera super star, ovvero l’offerta da 120 giga con il 5G gratis che consente di avere altrettanti minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre e per i vecchi clienti che già pagano questa cifra per un’altra promo di Iliad, lo switch sarà gratuito.