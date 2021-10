Il 1° novembre sarà una brutta data per alcuni utenti che utilizzano WhatsApp. Questa è ormai l’app di messaggistica più usata in Italia e la notizia che stiamo per darvi non vi renderà felici. Purtroppo alcuni smartphone non potranno più sfruttare il servizio di messaggistica.

WhatsApp: dal 1° novembre cancellato da questi device

Dal 1° novembre WhatsApp non potrà più essere utilizzato su alcuni smartphone, ormai troppo obsoleti per supportare l’applicazione. Questo è causato dal fatto che più il servizio migliore ed aggiunge funzioni, più la potenza di calcolo richiesta aumenta.

I dispositivi in questione sono tutti i device Android con a bordo una versione 4.0.4 o inferiore. Per quanto riguarda il mondo Apple, saranno esclusi gli smartphone con iOS 9 o precedente.