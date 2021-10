Iliad supera TIM e Vodafone con un regalo: la 120GB in 5G è senza attivazione

Copre ormai una superficie incredibile in Italia: stiamo parlando di Iliad, gestore che è riuscito a conquistare oltre 8 milioni di utenti. Si tratta solo dell’ultimo riconoscimento per questo provider che pur arrivando dalla Francia si è affermato come uno dei migliori gestori italiani nel mondo della telefonia mobile.

Le sue offerte sono vere e proprie occasioni da prendere al volo, soprattutto quando si tratta di giga e minuti senza limiti. L’ultimo primato è arrivato proprio durante le scorse settimane con Iliad che si è confermato il secondo gestore in Italia per quanto riguarda la velocità di navigazione. Attualmente anche le offerte per quanto riguarda i prezzi stanno dando il loro meglio, proprio come dimostrano le due promozioni presenti sul sito ufficiale. Stiamo parlando di opportunità incredibili che durano per sempre nel tempo con gli stessi contenuti e con gli stessi prezzi.

Iliad: gli utenti possono finalmente contare su offerte clamorose

Sul sito ufficiale ci sono due promozioni che stanno facendo ricredere tutti coloro che pensavano che Iliad non fosse un gestore valido. Si tratta della promo da 80 giga in 4G con tutto senza limiti verso tutti al prezzo di soli 7,99 € al mese e anche della Giga 120.

Per quanto riguarda quest’ultima promozione sono disponibili minuti ed SMS senza limiti verso tutti con un corrispettivo di 120 giga in 5G. L’offerta costa 9,99 € e tutti coloro che in passato hanno sottoscritto una promo dal costo analogo con Iliad, potranno passare alla Giga 120 praticamente gratis. Non ci saranno dunque costi di attivazione da pagare per gli ex clienti.