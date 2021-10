Iliad: nuove offerte per battere la concorrenza, ecco anche 120GB in 5G

Dubbi sul grande impatto di Iliad nel panorama della telefonia mobile italiana non ce ne sono, anche se comunque la concorrenza ha provato a contrastare il gestore. Ora come ora però 8 milioni di utenti propendono dalla parte del noto provider proveniente dalla Francia, il quale vuole continuare a mettere carne al fuoco.

Sono arrivati infatti nuove offerte gradualmente nei mesi, fino ad arrivare alle due soluzioni attualmente presenti sul sito ufficiale. La prima permette di avere 80 giga in 4G con tutto senza limiti per 7,99 € al mese, mentre la seconda è la vera e propria super star. Si tratta dell’offerta da 120 giga in 5G con tutto senza limiti al prezzo di 9,99 euro al mese.

Iliad offre una delle sue promozioni migliori di sempre senza costi di attivazione ai già clienti

Secondo quanto riportato ultimamente anche dagli organi ufficiali di Iliad, si potrà cambiare offerta gratuitamente. Più precisamente, coloro che sono già clienti e hanno un’offerta da 9,99 €, potranno eseguire l’upgrade verso l’ultima Giga 120 senza senza pagare nulla.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Sarà quindi necessario un semplice click per cambiare offerta e senza pagare nulla né al momento né in futuro.