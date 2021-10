I gestori virtuali ormai si affannano a dimostrare la loro grandezza a tutti gli utenti che stanno cercando un nuovo provider. Questo accade da qualche anno, soprattutto da quando i provider di questa branca sono riusciti ad ottenere più importanza rispetto al passato.

Anche i provider più famosi arrancano nei confronti dei gestori virtuali, visto che le offerte di questi ultimi hanno prezzi molto più bassi. Secondo le ultime statistiche ce ne sarebbero alcuni che starebbero letteralmente dominando la scena, proprio come CoopVoce. Ricordiamo che il gestore è cresciuto tanto negli ultimi tempi lanciando soprattutto offerte di altissimo livello per quanto riguarda la mobilità. Stiamo parlando di una linea in particolare, la quale si nasconde sotto il nome di Evolution. È arrivata anche la nuovissima EVO 100, offerta che al suo interno riesce ad includere il meglio per un prezzo di soli 8,50 € al mese per sempre. Ecco l’intera gamma.

CoopVoce: la nuova offerta da 100 giga stupisce gli utenti grazie al prezzo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS