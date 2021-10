Sony ha rivelato alcune statistiche interessanti su PlayStation VR mentre celebra il suo quinto anniversario. Secondo PlayStation, i primi cinque giochi più giocati sulla piattaforma sin dal suo inizio sono Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR e Resident Evil 7 biohazard.

Sony ha anche fornito una ripartizione dei primi cinque titoli giocati in diverse regioni. L’Europa ha esattamente la stessa lista di quella globale, mentre i giocatori nordamericani hanno apprezzato molto Job Simulator e Firewall: Zero Hour. In Giappone, Gran Turismo Sport era piuttosto popolare.

PlayStation rilascerà tre giochi VR con l’abbonamento Plus

‘Dal lancio di PS VR, abbiamo assistito a una vasta gamma di esperienze uniche che mostrano il senso di presenza che volevamo ottenere con questa piattaforma’, afferma la senior director Isabelle Tomatis.

PlayStation ha anche ribadito la sua dedizione alla realtà virtuale, mettendo in evidenza giochi in arrivo come Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places e Zenith: The Last City. La società ha anche annunciato che il mese prossimo offrirà tre giochi PlayStation VR gratuiti agli abbonati PlayStation Plus.

Sony sta attualmente lavorando al suo visore per realtà virtuale di prossima generazione, che secondo quanto riferito utilizzerà la tecnologia dello schermo OLED e verrà lanciato verso la fine del 2022. Tuttavia, al momento non ci sono molti dettagli in merito e crediamo che questo visore di nuova generazione non arriverà prima del 2022. Nel frattempo, la società è impegnata con una serie di aggiornamenti per la sua console PlayStation 5, incluso il problema della disponibilità di quest’ultima e dell’arrivo dei prossimi titoli dello studio.