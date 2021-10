Una tempesta solare è in viaggio dal Sole verso la Terra. In India si è già registrato il primo blackout. Cosa ci aspetta in questi giorni? Sicuramente se la massa coronale espulsa dal Sole dovesse raggiungere il nostro Pianeta dovremo aspettarci gravi conseguenze a tutto ciò che di tecnologico utilizziamo, anche quotidianamente. Molti parlano di catastrofe naturale globale. Scopriamo insieme quali sono le cause che generano una tempesta solare e i danni che può provocare.

Tempesta solare: si prevedono blackout in questi e nei prossimi giorni

Il 9 ottobre 2021 il Solar and Heliospheric Observatory ha immortalato alcune immagini che riprendono un chiaro brillamento solare di classe M1.6. Quest’ultimo ha generato una nube di particelle elettromagneticamente cariche che stanno viaggiando in direzione Terra. Si tratta quindi, una volta raggiunta la nostra atmosfera, di una vera e propria tempesta solare.

A southern hemisphere coronal hole is facing Earth. Enhanced solar wind could arrive in ~3 days – Follow live on https://t.co/bsXLidnzGh pic.twitter.com/Kf3rzJAazw — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) October 9, 2021

A conferma di quanto rilevato, c’è anche il Solar Dynamics Observatory della NASA che ha immortalato lo stesso fenomeno. Ma c’è di più, ha anche registrato la prima conseguenza dovuta a questa tempesta solare. Infatti nell’Oceano Indiano si è già verificato il primo blackout dovuto al brillamento.

Ciò potrebbe portare gravi conseguenze di comunicazione radio alle navi in viaggio proprio in quella zona. Ma non dobbiamo tirare un sospiro di sollievo. Infatti i ricercatori stanno monitorando la situazione per comunicarci giorno e orario in cui la tempesta geomagnetica dovrebbe colpire la Terra.

Le conseguenze di una tempesta geomagnetica

Quali sono le conseguenze di una tempesta solare anche detta geomagnetica? Come abbiamo visto poc’anzi, una delle prime conseguenze riguarda proprio le frequenze radio che possono interrompersi o subire qualche interferenza.

Altro servizio che potrebbe essere colpito è il sistema satellitare. Nel caso un fenomeno di questo tipo dovesse imbattersi con una certa carica sulla Terra, le trasmissioni satellitari potrebbero essere interrotte o subire gravi problemi. Così anche il segnale GPS.

Inoltre, quello che nessuno si augurerebbe mai, una tempesta solare può provocare blackout generali su tutto il Pianeta. Ed è ciò che pare potrebbe succedere proprio in questi giorni.

Infine, la conseguenza più bella e spettacolare sono le aurore boreali che, grazie alla tempesta solare, potranno essere ammirate addirittura dai cieli di New York.