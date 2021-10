Android: tutti i titoli indicati sono ora gratis nel Play Store di Google

Non ci sono paragoni almeno in termini di utenti per quanto riguarda il sistema operativo Android, il quale risulta il più popolato in assoluto. I numeri ormai non mentono: si tratta di una piattaforma che in giro per il mondo riesce a raggruppare oltre 2 miliardi di utenti. Questi numeri hanno concesso quindi a Google di superare dal punto di vista del sistema operativo anche un vero colosso come Microsoft, che con il suo Windows ha dominato per anni.

Ora come ora poi l'attenzione è fortemente volta alle tante utilità che il robottino verde concede al suo pubblico. Queste passano chiaramente dal Play Store di Google, dove è possibile scaricare i titoli di ogni genere tra giochi e applicazioni. Proprio oggi ce ne sono tantissimi a pagamento che possono essere scaricati gratuitamente.

Android: tutti i titoli a pagamento del Play Store in questa lista sono ora gratis

Tutti i titoli che trovate qui in basso sono scaricabili gratuitamente per un periodo di tempo limitato per tutti gli utenti Android.