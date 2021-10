Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno un’occasione assolutamente da non perdere, rappresentando la perfetta campagna promozionale in grado di spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, risparmiando.

Accedere alla soluzione corrente può apparire molto più semplice del previsto, o di quanto effettivamente atteso, basta infatti recarsi in ogni negozio sul territorio nazionale, ed il gioco è pressoché fatto. Il risparmio è garantito, ma attenzione ai quantitativi di scorte effettivamente disponibili, sono estremamente limitati, e potrebbero terminare prima della data di scadenza della campagna stessa.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete ad attendervi i codici sconto Amazon migliori della giornata.

Esselunga: il volantino ha tantissimi sconti assurdi

Per aiutare gli utenti a risparmiare più denaro possibile, Esselunga ha lanciato un volantino molto speciale, per una volta non mirato sulla tecnologia, o sugli smartphone, ma sui videogame. All’interno della corrente campagna, infatti, troviamo la possibilità di acquistare l’ultimo Fifa 22, la versione più recente del famoso gioco di simulazione calcistica secondo Electronic Arts, nella sola versione per PS4.

Spendendo 49,90 euro, gli utenti avranno modo di godere di un’esperienza decisamente completa, con oltre 700 squadre, 17’000 giocatori e 30 competizioni differenti (e sotto licenza), con un gameplay rinnovato ed una grafica che si avvicina moltissimo alla next-gen.

Al momento risulta essere acquistabile solo ed esclusivamente la variante per PS4, non sappiamo se verrà resa disponibile anche quella per Xbox. Ricordiamo comunque che le scorte sono estremamente limitate, potrebbero terminare prima della data di scadenza della campagna stessa, affrettate l’acquisto se interessati.