Ancora una volta Esselunga riesce ad avvicinare gli utenti all’acquisto della tecnologia, con una campagna promozionale piena di occasioni e di prezzi sempre più convenienti, tra cui è possibile spaziare per riuscire a risparmiare al massimo.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, è disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici sul territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti gli utenti si ritrovano a potervi accedere, con la consapevolezza che le scorte disponibili sono estremamente limitate, per questo motivo è necessario prendere il più rapidamente possibile una decisione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Esselunga: ecco i nuovi sconti del mese

In netto contrasto con le solite campagne promozionali di Esselunga, nel corso delle quali gli utenti si ritrovano a poter accedere a smartphone o prodotti di tecnologia in forte sconto, all’interno del corrente volantino l’azienda ha deciso di puntare fortissimo sui videogame.

Il titolo attualmente disponibile è nientemeno che Fifa 22, il nuovo capitolo del più famoso gioco di simulazione calcistica al mondo, rilasciato il 1 ottobre 2021, ed in vendita da Esselunga nella sola versione per PS4.

Con una grafica completamente rinnovata, nuovo gameplay, oltre 700 squadre, 17’000 giocatori e 30 competizioni, il titolo è commercializzato al prezzo scontato di soli 49,90 euro, davvero pochissimo in confronto all’originario valore di listino che superava di gran lunga i 60 euro.

L’acquisto, come anticipato, può essere effettuato solamente in negozio, ma attenzione, le scorte sono estremamente limitate.