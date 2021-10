Sono più di 200 le applicazioni che sul Play Store di Google contengono un pericoloso trojan svuota credito. Il suo nome è “GriftHorse“. Una volta installata l’app infettata, il suo ospite, un terribile virus spietato, si impadronisce del dispositivo attivando servizi in abbonamento a insaputa della povera vittima che si troverà così prosciugata del credito telefonico. Scopriamo insieme i dettagli di questo pericoloso trojan e le app ad oggi infette.

Sono oltre 200 le app che, sul Play Store di Google, sono risultate infette dal pericoloso trojan GriftHorse. In pratica il virus lavora in questo modo. Una volta installata l’app sul sistema operativo Android, quest’ultima invia una notifica che informa l’utente di una vincita.

Quindi, per poter ricevere il succulento premio, il povero malcapitato viene reindirizzato su una pagina web. Qui gli viene chiesto di inserire tutti i suoi dati e, per verificare l’identità, anche il numero di cellulare. Sembrava una semplice e, all’apparenza, innocua app scaricata dal Play Store. In realtà questa è stata infettata dal trojan GriftHorse per sottoscrivere un abbonamento mensile che, nelle migliori delle ipotesi, costa alla vittima 36 dollari circa.

Un danno incredibile se si pensa che tutti quei soldi vengono prelevati e mai più restituiti all’utente. Peggio ancora, le app in questione vengono installate dal Google Play Store che, in teoria dovrebbe essere un ambiente sicuro e protetto.

Vediamo allora l’elenco completo di tutte le app del Play Store ad oggi ancora pericolose. Il nostro consiglio è di consultarlo in modo da non scaricarne una per errore. Nel caso una di queste fosse già installata sul vostro dispositivo dovrete eliminarla e ripristinarlo ai dati di fabbrica.

L’elenco completo delle app ancora infette

Infine ecco l’elenco completo delle app del Play Store di Google infette dal trojan GriftHorse: