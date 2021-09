Google Play Store: sbarcano sull'app dei nuovi giochi (e non solo) completamente gratuiti

Questa settimana, un po’ per deliziare i clienti, ma anche per consolarci della fine dell’estate, Google Play Store ha deciso di stupire tutti con delle nuove uscite tutte da scoprire. Tra app, giochi e temi Android, ne vedremo senza dubbio delle belle. Eccoli tutti qui di seguito.

Google Play Store: tutte le novità del mese

Applicazioni

Forex Sentiment Market Pro – no Ads

4K Camera – Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

VLSM Calculator

Artista Impresso

My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner

Text Reader PRO – Offline Text To Speech App (tts)

Word Resume Builder Pro

Word Resume Creator Pro

Giochi

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Puzzle game for relax and chill

Superhero Fight Premium: Sword Battle

Superhero Robot Premium: Hero Fight

Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action

10×10 Merge Dice

BUMGINEER Clicker RPG

Everybody’s RPG: Reborn

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Swipe Break Out PvP : PangPang2

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Shapy – Flat & Adaptive Icon Pack

Come se non bastasse, a questo elenco si aggiungono ulteriori contenuti gratuiti, (nonché videogiochi mobile), tra cui Assassin’s Creed Identity, Baldur’s Gate II, Ice Rage, Meganoid, The Tiny Bang Story, Downwell, GRIS, Minit, Reigns, The Swords of Ditto, Super Soccer Champs 2021 e Tennis Champs Returns.

Con le belle notizie c’è sempre qualcosa di brutto da dire. In questo caso, nonostante Google Play Store ci abbia offerto una serie di novità (ovviamente sicure), non bisogna abbassare la guardia quando si naviga al suo interno, perché nell’app possono nascondersi moltissimi truffatori.