Iliad: offerta incredibile senza attivazione, la Giga 120 è anche per i già clienti

Non ci sono ormai più dubbi riguardo a quale sia il gestore più utilizzato in questo momento da chi vuole cambiare provider. Il nome è uno solo il risponde al nome di Iliad, azienda che ormai riesce a battere anche i colossi più navigati nel settore della telefonia mobile.

Grazie a tutte le sue offerte low cost prodotte negli anni, il divario si è ampliato soprattutto con quei gestori virtuali che stavano cercando di raggiungere vette molto più alte di quelle ottenute in passato. Iliad in questo momento può contare su due offerte strepitose, le quali sotto diversi punti di vista riescono comunque a guadagnarsi la leadership. Sono entrambe disponibili sul sito ufficiale con una grande sorpresa per tutti gli utenti che pagano 9,99 € al mese con Iliad per un’altra offerta. Chi in passato ha infatti sottoscritto una promo del gestore a questo prezzo, avrà l’opportunità di cambiarla gratuitamente con l’offerta da 120 giga in 5G che detiene lo stesso prezzo.

Iliad: queste due offerte battono nettamente la concorrenza, si va da 80 a 120 giga 5G

Le migliori offerte di Iliad sono disponibili sul sito ufficiale e offrono davvero il meglio agli utenti. La prima consente a tutti di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi altro gestore con 80 giga in 4G per la navigazione sul web al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta, ovvero la più richiesta, permette a tutti di avere per soli 9,99 € al mese le migliori opportunità. Ci sono minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G.