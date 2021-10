Iliad: come sottoscrivere l’offerta con iPhone 13 quasi gratis

Pochi sanno che Iliad, già da diverso tempo, permette di abbinare alle promozioni anche uno smartphone. Sono diversi i dispositivi disponibili e tra questi compaiono anche i modelli Apple. Scopriamo insieme come sottoscrivere una delle offerte più fantastiche di sempre con iPhone 13 quasi gratis. Incredibile? Sì, e in più si ha anche la possibilità di pagarlo a rate, come per molti altri provider, ma l'operatore francese ha sicuramente una marcia in più perché incluso c'è il 5G.