Honor ha lasciato Huawei alle spalle nel novembre dello scorso anno, quando la prima ha deciso di vendere il suo sottomarchio a un gruppo cinese. La stessa Honor ha cercato di portare avanti il ​​suo nome come una sorta di ‘nuovo Huawei‘, e a quanto pare questa strategia sta dando i suoi frutti poiché il marchio è diventato il terzo più grande marchio di smartphone in Cina. Il marchio lancerà il suo smartphone di maggior successo negli ultimi tempi, Honor 50, nel mercato europeo il 26 ottobre.

Honor ha già lanciato un sacco di smartphone, ma i primi dispositivi si basavano principalmente sul lavoro svolto mentre era il sottomarchio di Huawei. Di recente, l’azienda ha lanciato la serie Honor 50 e questo ha segnato l’inizio della rinascita del marchio in Cina. Più di recente, il marchio ha presentato Honor Magic 3 con funzionalità di fotocamera super avanzate. Ora, il dispositivo originale dietro il revival di Honor arriverà sul mercato europeo nel quarto trimestre del 2021.

Honor 50 sarà il prossimo dispositivo dell’azienda

Secondo il dipartimento PR di Honor, l’Honor 50 arriverà nel Regno Unito e nei mercati dell’Unione Europea. Altri mercati come Russia, Emirati Arabi Uniti, America Latina e Malesia lo otterranno in un secondo momento. La disponibilità specifica della regione sarà dettagliata in seguito.

Per chi non lo sapesse, l’Honor 50 è uno smartphone di fascia media premium dotato del processore Qualcomm Snapdragon 778G. Il dispositivo ha un display OLED da 6,57 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ha una fotocamera perforata da 32 MP e una fotocamera principale da 108 MP sul retro. Ha anche uno snapper ultrawide da 8 MP, un modulo macro da 2 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP.

Il dispositivo verrà fornito con Android 11 e Magic UI appena estratto dalla confezione. A differenza degli smartphone Huawei, l’Honor 50 viene fornito con i servizi Google pronti all’uso. Il dispositivo dispone di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Inoltre, viene fornito con una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 66 W.