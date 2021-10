La casa automobilistica Genesis ha da poco presentato in veste ufficiale il suo nuovo crossover elettrico. Si tratta del nuovo Genesis GV60, una vettura con piattaforma E-GMP. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Genesis presenta ufficialmente il nuovo crossover elettrico Genesis GV60

Genesis GV60 è il nuovo crossover elettrico presentato dall’azienda. Secondo quest’ultima, in particolare, la nuova vettura è stata ideata per offrire prestazioni, comfort e lusso. Dal punto di di estetico e del design, troviamo un look leggermente sportivo, con I gruppi ottici posti su due livelli, lo spoiler e i cerchi in lega da 19 e 21 pollici. A scelta, sono poi selezionabili ben 11 colorazioni differenti.

All’interno, il nuovo veicolo a marchio Genesis è stato realizzato con materiali sostenibili. Oltre a questo, sono presenti numerose feature tecnologiche. Tra queste, è presente la Chrystal Sphere, due ampi schermi adibiti per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment e non manca nemmeno la tecnologia Face Connect. Con quest’ultima sarà ad esempio possibile sbloccare o bloccare il veicolo tramite riconoscimento del volto. Sono poi presenti all’appello diversi sistemi ADAS di assistenza alla guida, come Intelligent Speed Limit Assist e Smart Cruise Control.

Dal punto di vista prestazionale, il nuovo crossover Genesis GV60 sarà distribuito in diverse versioni. Ci darà una versione con un motore elettrico da 168 CV con una batteria da 77.4 kWh che garantisce circa 451 km di autonomia. Saranno poi disponibili una versione con doppio motore elettrico e una versione Performance. Quest’ultima è in grado di fornire una potenza massima di 320 kWh e 360 kWh tramite la modalità Boost Mode.