In questi ultimi mesi si è parlato sempre più di una “rivoluzione” che avrebbe potuto approdare su Netflix e ora a quanto pare è arrivato il momento tanto atteso. Sulla nota piattaforma di streaming sono infatti approdati ufficialmente i primi videogiochi Android in Italia, basati su alcuni contenuti presenti nel catalogo.

Su Netflix approdano ufficialmente i primi giochi Android, ecco quali

La nota piattaforma di streaming è pronta ad arricchirsi di tante novità riguardanti non solo la visione di film e serie TV. Se ne è parlato tanto nel corso degli ultimi mesi e ora anche in Italia su Netflix sono finalmente arrivato in veste ufficiale i primi videogiochi Android.

Nello specifico, sulla piattaforma sarà presentato una nuova categoria dedicata per l’appunto ai videogiochi targati Netflix. Una volta selezionato il gioco preferito, si verrà rimandati al Play Store per scaricarlo sul proprio dispositivo e, successivamente, sarà possibile richiamarlo anche dall’app di Netflix.

Per il momento, i videogiochi disponibili sono cinque: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. Da notare come questi videogiochi siano scaricabili in maniera totalmente gratuita da parte degli abbonati alla piattaforma e non presentano alcuna pubblicità. Come comunicato ufficialmente in queste ore, si tratta di una novità che è ancora in fase di rilascio, quindi bisognerà attendere un pochino per vederla effettivamente sull’app ufficiale.

Insomma, si tratta di una novità che si spera possa piacere e soprattutto entusiasmare gli utenti, che potranno anche giocare oltre a vedere diversi contenuti multimediali tra film, documentari, anime e serie tv.