Diversi utenti Intesa Sanpaolo sono finiti sotto scacco per un terribile SMS truffa. Chi lo riceve rischia di farsi svuotare tutto il conto corrente. Si tratta di hacker esperti che realizzano messaggi di testo identici a quelli inviati dalla banca. Tuttavia nascondono un pericoloso raggiro che ha come obbiettivo quello di mettere le mani sui risparmi depositati nel conto corrente del povero malcapitato. Ecco il testo originale per riconoscerlo e non caderne vittima.

Intesa Sanpaolo: attenzione al nuovo SMS svuota conto corrente

È finita l’estate e ormai quasi tutti hanno fatto ritorno dalla meta delle loro vacanze. Purtroppo però i cybercriminali non vanno mai in ferie e studiano sempre nuovi stratagemmi per svuotare il conto corrente dei poveri malcapitati. È questo il caso di un nuovo e pericoloso SMS svuota conto realizzato ai danni dei clienti di Intesa Sanpaolo. Vi riportiamo il testo originale così che possiate riconoscerlo:

“Gentile clienti, è stato effettuato un accesso anomalo al suo conto, inserire i dati al seguente link […]“.

Si tratta di un SMS brevissimo, ma che è un vero e proprio attacco smishing. In pratica gli hacker hanno realizzato questo messaggio per mettere in allarme un cliente Intesa Sanpaolo. Sfruttando la frode del falso accesso anomalo cercano di mettere mani alle credenziali di accesso dell’utente.

Infatti presa dal panico, la vittima, credendo che quell’SMS sia stato inviato da Intesa Sanpaolo, cercherà di risolvere il problema. Come? Ovviamente facendo quello che non si dovrebbe assolutamente fare mai, cliccando sul link.

La pagina web alla quale la preda viene indirizzata è per grafica e contenuto identica a quella di Intesa Sanpaolo. Con una differenza però, che questa è gestita de criminali che vogliono mettere mani sui soldi dell’utente.

Vi ricordiamo inoltre che anche i clienti UniCredit sono sotto attacco a causa di una mail truffa davvero spietata. È bene quindi tenere aperti gli occhi e non cadere nelle trappole dei cybercriminali.