Samsung ha lanciato il Galaxy S20 FE a settembre 2020, offrendo ai consumatori un accesso più economico alla serie di punta dell’azienda. Tuttavia, il telefono potrebbe non vedere un seguito quest’anno. Secondo quanto riferito, Samsung ha annullato il lancio del Galaxy S21 FE.

Secondo un rapporto DDaily che cita un rappresentante Samsung, la società ha organizzato un evento di metà ottobre per ospitare il debutto del Galaxy S21 FE. Ancora più importante, secondo quanto riferito, Samsung sta anche ‘esaminando il lancio dello smartphone stesso’, suggerendo che c’è la possibilità che lo smartphone non debutti affatto.

Galaxy S21 FE potrebbe essere a rischio

Il rapporto aggiunge che la carenza globale di chipset, che vede un’ulteriore riduzione del silicio di punta disponibile, è la ragione principale del ritardo. Secondo quanto riferito, il Galaxy S21 FE sarebbe stato impostato per utilizzare lo Snapdragon 888, un chipset che avrebbe condiviso con Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 e gli altri fratelli Galaxy S21. Di conseguenza, Samsung sta scommettendo sui suoi nuovi telefoni pieghevoli invece che sul device a prezzi accessibili.

Questa non sarebbe la prima volta che Samsung sacrifica il lancio di un dispositivo per un altro. Ha deciso di non lanciare un telefono Galaxy Note quest’anno per spingere i consumatori verso il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy S21 Ultra. È importante notare che Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la cancellazione del Galaxy S21 FE. Questo nuovo rapporto arriva pochi giorni dopo che un altro ha indicato che Samsung riprenderà la produzione di massa del dispositivo. Samsung potrebbe ancora decidere di lanciare il Galaxy S21 FE, limitandolo a mercati selezionati.