Prodotti ritirati: se avete acquistato questi gelati Mars buttateli

Non sempre quello che compriamo al supermercato è sicuro. Spesso e volentieri ci sono alcuni prodotti che vengono ritirati dal mercato con urgenza perché ritenuti pericolosi per la salute. Questo può essere dovuto a una contaminazione o a un ingrediente che non doveva esserci. Tra i prodotti ritirati recentemente, nel mese di agosto, ci sono dei gelati Mars per presenza di ossido di etilene nella farina di carrube. Ecco i lotti che sono da buttare.