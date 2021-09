Netflix è tra le piattaforme più popolari. Tuttavia, in seguito ad un periodo di forte crescita, il calo di utenti inizia a farsi sentire. L’azienda ha deciso di contrattaccare offrendo un abbonamento gratuito al catalogo di tutte le serie TV, i film e i programmi presenti sulla piattaforma. Al momento l’offerta è principalmente riservata alle zone remote.

Il piano offerto da Netflix, pensato soprattutto per i mercati come ad esempio quello africano, avrà un quarto di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, una propria programmazione e alcuni contenuti in esclusiva. Nonostante l’offerta non sia disponibile in Italia, la promozione della piattaforma nelle zone in cui gli utenti iscritti scarseggiano potrebbe giovare a tutti. Più sono gli iscritti più in futuro l’azienda potrebbe decidere di ridurre i costi degli abbonamenti cui siamo tutti abituati.

Netflix: utenti in calo, nuova offerta gratuita riservata alle zone remote

Il nuovo piano sarà implementato in tutti i Paesi dell’Africa nei prossimi giorni per chiunque abbia più di 18 anni, anche se alcune funzionalità, come il download dei contenuti, non saranno disponibili. “Se non hai mai visto Netflix prima d’ora – e molte persone in Kenya, ad esempio, non l’hanno mai fatto – questa è un’ottima occasione per provare il nostro servizio”, annuncia Cathy Conk. “E se ti piace quello che vedi, è facile passare a uno dei nostri piani a pagamento in modo che tu possa goderti il ​​nostro catalogo completo anche sulla tua TV o laptop.”

In una dichiarazione, la società ha affermato che “sta esaminando diverse strategie di marketing per attirare nuovi membri e offrire loro un’esperienza incredibile”. Sebbene siano disponibili tanti altri servizi simili, Netflix si sente più minacciato da altri settori in forte crescita, come quello dei videogiochi. Infatti, oltre a cercare di recuperare nuovi utenti, il suo obiettivo è rinnovare la piattaforma introducendo anche altri contenuti, tra cui proprio i videogiochi.