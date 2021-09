Alcuni giorni fa Instagram era finito nel vortice delle polemiche in seguito all’inchiesta del Wall Street Journal che lo accusava di aver tenuto nascosti gli effetti negativi del social sulla salute degli adolescenti. Ebbene, ora è arrivato il momento di chiarire le accuse precedenti. Nel post pubblico si legge il titolo “Cosa dice davvero la nostra ricerca sul benessere degli adolescenti e su Instagram”, e a seguire: «non è esatto che questa ricerca dimostra che Instagram è “tossico” per le ragazze adolescenti».

In sua difesa ha dichiarato: «Lo studio ha effettivamente dimostrato che molti adolescenti ritengono che l’uso di Instagram li aiuti quando stanno lottando con momenti difficili e problemi che gli adolescenti hanno sempre affrontato».

Instagram: la verità sul caso

«Contrariamente alla caratterizzazione del Wall Street Journal – si legge in un post di Pratiti Raychoudhury, Vice President, capo della ricerca di Facebook – in 11 delle 12 aree della diapositiva a cui fa riferimento il Journal», comprese quelle più gravi come la solitudine, l’ansia, la tristezza e i problemi alimentari, «più ragazze adolescenti che hanno affermato di aver lottato con quel tipo di problema, hanno anche detto che Instagram ha reso migliori quei momenti difficili. Facciamo ricerche interne per scoprire come possiamo migliorare al meglio l’esperienza per gli adolescenti e la nostra ricerca ha informato di cambiamenti del prodotto e nuove risorse.»