Nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente per il mercato indiano una nuova smart band che si appresta ad essere la diretta rivale della Mi Band 6 di casa Xiaomi. Stiamo parlando in particolare della nuova Realme Band 2, vediamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Realme Band 2 è ufficiale per il mercato indiano: ecco le caratteristiche

Il noto produttore cinese Realme si appresta a contrastare la rivale Xiaomi anche nel settore dei wearable. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore l’azienda ha svelato in veste ufficiale in India la sua nuova smart band, ovvero la nuova Realme Band 2. Dal punto di vista estetico, troviamo un design classico ma che convince, con la presenza di un display LCD da 1.4 pollici di diagonale con una risoluzione pari a 167×320 pixel e con una luminosità di picco pari a 500 nits.

La nuova smart band a marchio Realme dispone di numerosi sensori che garantiscono il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigenazione del sangue e la qualità del sonno. Oltre a questo, è poi possibile monitorare l’andamento di ben 90 attività sportive differenti, tra le quali ci sono il nuoto in piscina, la camminata, il basket, l’ellittica e l’allenamento libero.

Le dimensioni complessive sono invece 259,8 × 24,6 × 12,1 mm per un peso complessivo di 27,3 grammi. Nonostante questo, è presente una batteria da 204 mAh che garantisce una autonomia di circa 12 giorni di utilizzo. Non mancano infine la certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri e la possibilità di visionare le notifiche in arrivo sullo smartphone.

Prezzi e disponibilità

Per il momento la nuova smart band Realme Band 2 è disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 35 euro. Vi aggiorneremo se ci saranno novità riguardo un suo arrivo in Italia.