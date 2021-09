Una versione rimasterizzata di Alan Wake deve ancora essere annunciata, ma lo stesso tracker del sito che ha scoperto un elenco per Final Fantasy 7 Remake su Epic Games Store ha trovato Alan Wake Remastered elencato lì, quindi è probabilmente solo una questione di tempo.

Ora, i preordini per le versioni console hanno iniziato ad apparire sui siti Web taiwanesi, con il 5 ottobre come data di uscita. Non ci sono ancora conferme ufficiali per quanto riguarda l’arrivo del titolo, ma i leak sembrano parlare chiaro e sembrano molto convincenti.

Alan Wake Remastered dovrebbe arrivare il 5 ottobre

Si dice che un possibile sequel di Alan Wake sia in lavorazione, poiché Remedy è ‘passato alla piena produzione’ di un progetto non annunciato realizzato con Epic Games Publishing. Remedy ha un accordo per due giochi con Epic per ‘un gioco multipiattaforma AAA’ e ‘un nuovo progetto su piccola scala ambientato nello stesso franchise’ secondo un comunicato stampa del 2020 che annuncia l’accordo di pubblicazione.

Se il remaster è il progetto più piccolo, allora ha senso che l’altro sia Alan Wake 2, anche se al momento sono solo speculazioni. C’è un PlayStation Showcase in arrivo il 9 settembre, che includerà diversi ‘giochi che usciranno questa vacanza e oltre’, e questo sarebbe sicuramente un momento conveniente per annunciare Alan Wake Remastered se è in fase di progettazione.

Sony potrebbe annunciare anche altri titoli ‘AAA’ che verranno rilasciati nel 2022 per la console PlayStation 5. Nel frattempo, la console di nuova generazione soffre ancora di problemi riguardante la disponibilità e sembra che il problema si protrarrà anche l’anno prossimo.