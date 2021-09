Quando Netflix ha annunciato che avrebbe realizzato giochi gratuiti per i suoi abbonati, nessuno era del tutto sicuro di quale fosse l‘obiettivo dell’azienda. Netflix ha rilasciato due giochi di Stranger Things in Polonia alla fine di agosto, ma è stato per lo più taciturno sui suoi piani. Ora, tutto cambia con Eden Unearthed, un gioco individuato per la prima volta da UploadVR e trovato su Oculus App Lab per i visori Oculus Quest e Oculus Quest 2.

Eden Unearthed è basato sullo spettacolo di Netflix Eden lanciato sulla piattaforma alla fine di maggio 2021. Eden Unearthed segue la storia di due robot che vivono mille anni dopo la scomparsa degli umani dalla Terra. Durante un incarico di routine nei terreni agricoli fuori dalla città di Eden 3, trovano una vera ragazza umana, che prima dormiva in stasi, e si imbarcano in un’avventura per crescerla in segreto.

Netflix: il gioco VR si chiama Eden Unearthed

Nel gioco, i giocatori guidano una moto e viaggiano ad alta velocità attraverso diversi ambienti, con narrazione e interazione sparse per tutta l’esperienza. App Lab è una sorta di ‘campo di prova’ per i giochi Quest che non hanno ottenuto l’approvazione finale da parte di Facebook per l’Oculus Store appropriato.

Per questo motivo, non c’è modo di scoprire quali giochi sono stati effettivamente rilasciati su App Lab in quanto non c’è modo di cercare i giochi in generale. Invece, dovrai cercare il nome esatto del titolo nell’app Oculus o su un visore Quest.

Non è chiaro se questo faccia parte di diversi spettacoli o film simili a venire, ma sembra chiaro che Netflix abbia seguito questa strada con le versioni di giochi esistenti finora. Se preferisci semplicemente guardare i tuoi programmi Netflix preferiti in VR, invece, l’app Netflix Oculus è un ottimo modo per farlo.