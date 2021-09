Amazon si sta preparando al debutto di una nuova generazione di Kindle Paperwhite. Il diffusissimo e-reader si rinnova con una lineup composta, per la prima volta in assoluto, da due dispositivi.

Al fianco di Kindle Paperwhite in versione standard arriverà anche la nuova “Signature Edition“ che si preannuncia estremamente elegante. A giudicare dalle prime indiscrezioni emerse in queste ore, Amazon potrebbe effettuare il lancio ufficiale nel corso dei prossimi giorni.

Infatti, i due dispositivi sono praticamente pronti al debutto e manca solo la presentazione. Il gigante dell’e-commerce ha già aggiornato le pagine ufficiali in Canada e Messico per poi rimuoverle immediatamente dopo. Per fortuna, i ragazzi di GoodEReade hanno fatto in tempo a prendere nota delle specifiche tecniche dei due Kindle Paperwhite. Entrambi gli e-reader saranno caratterizzati da un display da 6.8 pollici con una definizione di 300ppi.

Amazon presenterà a breve la nuova generazione di Kindle Paperwhite

Il pannello quindi cresce in dimensioni rispetto alla generazione precedente, per la gioia dei lettori. Inoltre, ci sono cambiamenti anche per il numero di LED per la retroilluminazione che passano da 5 a 17 totali. Entrambi i Kindle Paperwhite saranno dotati della certificazione IPX8 che li rende resistenti all’acqua. Dal punto di vista del design generale, Amazon ha lavorato sull’ottimizzazione delle cornici che saranno più strette rispetto al modello precedente.

La versione standard dell’e-reader supporterà 8GB di memoria interna mentre la Signature Edition arriverà a 32GB. Le feature presenti esclusivamente sulla Signature Edition saranno la ricarica wireless e alla luminosità automatica in base all’illuminazione ambientale.

Per quanto riguarda i prezzi, ci aspettiamo che Amazon possa lasciare il prezzo attuale di 129 euro per la versione base e lanciare la Signature Edition a circa 200 euro. Tuttavia, dobbiamo aspettare la conferma ufficiale da parte del produttore.