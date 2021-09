Le email di phishing stanno tornado a preoccupare gli utenti che navigano in rete. Le caselle di posta elettronica ricevono costantemente nuovi messaggi che promettono guadagni in Bitcoin semplicemente facendo l’accesso ad una piattaforma sconosciuta.

Un nostro lettore, che ringraziamo per la segnalazione, ha ricevuto una email che ha immediatamente ritenuto sospetta. Nell’oggetto del messaggio si poteva leggere “RE: IL TUO ACCOUNT HA RICEVUTO IL SALDO DI € 25.000,99“. Passando al corpo dell’email il tutto diventa ancora più strano:

“Caro utente,

hai un importo in sospeso su tuo conto.

Congratulazioni!

Sei solo ad un passo dal tuo REGALO BITCOIN, si prega di richiederlo immediatamente.

Per confermare il pagamento, fai semplicemente clic sul pulsante di conferma

Per investire con noi e ottenere entrate facili e veloci, fai clic sul pulsante Invest

Il tuo ID pagamento #3148mBcT

ORDINE TOTALE : 25.000,99 euro “

I truffatori promettono guadagni in Bitcoin da capogiro semplicemente accedendo ad una piattaforma oline

Ovviamente, se doveste ricevere uno di questi messaggi, il nostro consiglio è quello di cancellarlo immediatamente senza pensarci troppo. Si tratta esclusivamente di un tentativo di phishing con l’obiettivo di rubare dati sensibili.

Infatti, accedere alla piattaforma indicata dai truffatori equivale a regalare loro il proprio denaro. La registrazione al sito per incassare i Bitcoin non è altro che un modo per rubare i dati personali degli utenti e svuotare i conti correnti dei malcapitati.

In fase di accesso verranno chiesti tutti i dati sensibili come la carta di credito, il numero di telefono, i codici di accesso al conto e quant’altro necessario per portare a termine il colpo. Invece di ottenere i Bitcoin, gli utenti saranno derubati fino all’ultimo centesimo.