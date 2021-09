Microsoft terrà un evento Surface il 22 settembre, durante il quale crediamo che mostrerà l’imminente Surface Duo 2. Tuttavia, l’ultima perdita suggerisce che potremmo vedere anche la prossima serie di modelli Pro, con alcune nuove interessanti specifiche.

L’utente di Twitter Shadow_Leak ha condiviso un’immagine che sembra un elenco di vendita al dettaglio di Microsoft Surface Pro 8, mostrando una serie di specifiche inedite che potrebbero apparire nella prossima generazione di modelli Surface di fascia alta.

Microsoft potrebbe presentare Surface Pro 8 a breve

La chiave tra le funzionalità di cui si parla in questa perdita è la frequenza di aggiornamento di 120Hz del display da 13 pollici, una specifica che dobbiamo ancora vedere su qualsiasi dispositivo Surface. Sembra anche che stiano adottando lo schermo ‘a bordo stretto’ di Pro X.

Se si deve credere alla perdita, il Pro 8 vanterà anche storage SSD intercambiabile, doppie porte Thunderbolt ed eseguirà processori Intel di 11a generazione e Windows 11. È possibile che l’immagine sia falsata, con un utente di Twitter che afferma che il dispositivo effettivo visto nell’elenco trapelato è il Surface Pro X del 2019. È difficile verificarlo senza sapere quanto sarà simile il Surface Pro 8, specialmente se è stato avvistato un device riprogettato che presenta lo stesso telaio con cornice stretta.

Indipendentemente da ciò, come con qualsiasi perdita o voce, i dettagli non sono ufficiali e non possiamo esserne certi. Speriamo di saperne di più sulla prossima gamma di dispositivi di punta di Microsoft al suo evento il 22 settembre. Se siete interessati al dispositivo, non dovreste perdere l’evento.