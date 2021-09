Sono trapelate ulteriori informazioni sulla serie Galaxy S22. È solo settembre, quindi possiamo aspettarci maggiori dettagli e speculazioni che emergono fino all’annuncio ufficiale del prodotto. Molto è stato detto sui dispositivi della serie Galaxy S22. In particolare, il Galaxy S22 Ultra è stato recentemente ‘preso di mira’ per le sue caratteristiche perché sarà la prossima serie di smartphone di punta del colosso tecnologico sudcoreano. Ovviamente c’è ancora il Galaxy S21 FE, ma l’Ultra è molto atteso.

UniverseIce, un noto leaker, ha appena rivelato alcune nuove informazioni. La fonte ha affermato che il Galaxy S22 Ultra verrà fornito con una ricarica da 45 W e 10 V / 4,5 A. Dunque, Samsung potrebbe ritornare ad utilizzare una ricarica rapida sui suoi smartphone di punta dopo aver abbassato la velocità sull’attuale serie Galaxy S21.

Galaxy S22 Ultra: non ci sono notizie ufficiali da Samsung

Per ricapitolare, sappiamo che il Galaxy S22 Ultra di Samsung potrebbe implementare una fotocamera con zoom 10x ma forse non una fotocamera da 200 MP. Forse includerà la fotocamera principale da 108 MP ma non più il sensore ToF. Il device funzionerà con almeno 8 GB di RAM e chipset Snapdragon 898 o Exynos 2200 in alcune regioni. Probabilmente possiamo anche ipotizzare una batteria più piccola, ma ora con una ricarica da 45 W invece del supporto per la ricarica da 65 W menzionato in precedenza. È ancora meglio del 25W della serie Galaxy S21.

I punteggi dei benchmark del Galaxy S22+ sono trapelati, quindi sappiamo che le sue prestazioni saranno migliori. È stato solo confrontato, ma probabilmente ne sapremo di più tra qualche settimana quando inizieranno i primi test sul prodotto quasi terminato.