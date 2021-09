L’operatore telefonico WindTre sta proponendo per il mese di settembre 2021 numerose offerte di portabilità e per chi deve attivare un nuovo numero, in modo da contrastare la concorrenza sempre più agguerrita. Vediamo le migliori offerte di questo mese.

WindTre: ecco le migliori offerte di portabilità per il mese di settembre

Ogni mese i vari operatori telefonici aggiornano il proprio catalogo con offerte mobile sempre più interessanti per attivare un maggior numero di utenti. Per il mese di settembre 2021, in particolare, l’operatore telefonico WindTre sta proponendo le seguenti offerte.

WindTre Medium 5G Limited Edition

Questa promozione offre agli utenti la possibilità di utilizzare 50 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti, ad un costo di 12,99 euro al mese.

WindTre Large 5G Limited Edition

In maniera analoga alla precedente, questa offerta include minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti. Per navigare in internet, sono invece inclusi 70 GB di traffico dati (sempre anche in 5G), ad un costo mensile di 14,99 euro.

WindTre XLarge 5G Limited Edition

A differenza delle altre, questa offerta permette di usufruire di Giga illimitati per navigare per i primi tre mesi, mentre successivamente saranno inclusi 100 GB. Sempre inclusi poi minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti. Il costo, però, è di 16,99 euro.

WindTre Unlimited 5G

Quest’ultima offerta, infine, permette di usufruire di Giga illimitati per navigare, 200 SMS verso tutti, minuti di chiamate senza limiti e 200 minuti di chiamate verso l’estero, il tutto ad un costo di 29,99 euro.