TIM guarda con particolare interesse ai nuovi abbonati che decidono di attivare un nuovo piano per la telefonia mobile. Il gestore italiano deve assicurare al suo pubblico una valida alternativa alla Giga 120 targata Iliad. Anche per questa ragione, nei giorni a venire, gli abbonati avranno la possibilità di attivare non una ma bensì due promozioni low cost con tanti Giga.

TIM sorprende Iliad con queste due tariffe La migliore occasione che TIM mette a disposizione di tutti i suoi clienti è la Gold Pro. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno beneficiare di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con la presenza di 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto in sede di rinnovo è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Altra vantaggiosa offerta che TIM garantisce a tutti i suoi abbonati è la Steel Pro. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket che comprende consumi senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Previsto un costo mensile dal valore di 6,99 euro ogni trenta giorni.