Secondo quanto riferito, Samsung sta lavorando su nuovi smartphone della serie A per il 2022. Un recente rapporto ha affermato che la società sudcoreana sta pianificando di portare il supporto OIS all’intera gamma della serie Galaxy A il prossimo anno. Ora, una pubblicazione sudcoreana ha riferito che il Galaxy A73 potrebbe essere il primo telefono della serie A dell’azienda a presentare una fotocamera da 108 megapixel.

Un nuovo rapporto di The Elec afferma che Samsung sta pianificando di lanciare il Galaxy A73 nella prima metà del 2022. Oltre a presentare una fotocamera principale da 108 megapixel, supporterà anche l’OIS, come accennato precedentemente da altri leak che includevano dettagli sulla fotocamera del device.

Galaxy A73 includerà anche il sensore OIS

Il Galaxy A73 sostituirà lo smartphone Galaxy A72 quest’anno. L’A72 è dotato di un’unità quad-camera, che consiste in una fotocamera principale da 64 megapixel abilitata per OIS, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e uno sparatutto macro da 5 megapixel. Per i selfie, ha uno snapper da 32 megapixel.

Non si sa molto sulle altre specifiche del Galaxy A73. È probabile che sia dotato di un chipset Snapdragon serie 7xx, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato.

Come il predecessore A72, il Galaxy A73 può offrire agli utenti un pannello AMOLED che offre un’elevata frequenza di aggiornamento e una grande batteria con capacità di ricarica rapida. Potrebbe continuare a offrire resistenza alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP67. Resta da vedere se verrà preinstallato con l’imminente One UI 4.0 e il sistema operativo Android 12.