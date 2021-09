Tutto pronto per i due nuovi restock organizzati da MediaWorld che daranno la possibilità di acquistare una PlayStation 5 ad oggi ancora introvabile. Queste due date rappresentano un’ulteriore possibilità per potersi accaparrare la console di Sony più ambita e ormai in sold out da tempo. Scopriamo i giorni fatidici da segnare a calendario e insieme come poter accedere al sito ufficiale dedicato alla vendita della PlayStation 5.

PlayStation 5: ecco le date dei due nuovi restock di MediaWorld

Volete acquistare una PlayStation 5 e così accedere alla nuova e introvabile console di Sony? Il momento è arrivato, o meglio sta arrivando, ma occorre essere veloci e non lasciarsi scappare due date importanti.

Infatti lunedì 20 settembre e martedì 21 settembre 2021 alle ore 15:00, MediaWorld metterà a disposizione un numero limitato di PlayStation 5. Per acquistarle occorre registrarsi sul sito dedicato alla vendita di questa console e attendere che l’evento abbia inizio.

Attenzione però, perché saranno due le versioni di PlayStation 5 proposte all’acquisto da MediaWorld:

lunedì 20 settembre 2021 sarà il turno per il restock della PS5 edizione standard . In pratica la versione con il lettore ottico che necessita del disco fisco per poter giocare;

sarà il turno per il restock della . In pratica la versione con il che necessita del disco fisco per poter giocare; martedì 21 settembre 2021 sarà invece la volta per il restock della PS5 Digital. In questo caso i giochi dovranno essere scaricati direttamente dal PlayStation Store.

Se avete già un account MediaWorld attivo non occorre effettuare nessuna registrazione. Alla pagina dedicata basterà accedere con le proprie credenziali. Altrimenti sarà necessario procedere con la registrazione di un nuovo profilo. Il procedimento è molto semplice e l’utente sarà guidato passo passo.

Come aggiudicarsi una PS5 Sony

Se volete aggiudicarvi una delle due PlayStation 5 oggetto dei rispettivi restock di MediaWorld sarà importante essere desti e veloci. Quindi vi consigliamo di accedere alla pagina ufficiale MediaWorld dedicata alla vendita di questa console con una buona mezz’ora di anticipo.

Ciò vi permetterà di velocizzare i passaggi necessari per confermare l’acquisto della console di Sony e così aggiudicarvela definitivamente. Quindi segnatevi le due date del restock di MediaWorld: 20 e 21 settembre 2021. Vi ricordiamo inoltre che sono già disponibili su PlayStation Now i nuovi titoli in uscita durante tutto il mese di settembre.