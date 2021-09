Nintendo Switch: le voci in circolo annunciano una serie di novità

Nebbia sulla famosa Nintendo Switch, la quale, secondo alcuni rumor, potrebbe lanciare sul mercato un nuovo controller che ci farà impazzire. Tutto è nato grazie all’utente Twitter @SamusHunter2, il quale ha avvistato un applicazione FCC per un prodotto definito come “Nintendo Game controller”.

Nintendo Switch: cosa ci propone il nuovo aggiornamento

Gli ID FCC vengono assegnati ai device registrati presso la United States Federal Communications Commission ed hanno lo scopo di vendere in maniera legale dispositivi wireless in America. L’ID FCC in tal caso è “BKEHAC043” ed offre già un primo indizio sul controller. Basti pensare che il codice “HAC” viene usato per tutti i prodotti legati a Nintendo Switch (il primo modello per esempio è contrassegnato come HAC-001). Ancora non si capisce nulla a riguardo: potrebbe trattarsi di un nuovo controller per l’app Nintendo Switch Online (ideato appositamente per i titoli Game Boy). Oppure un nuovo modello del Pro Controller che approderà nei negozi e sarà corredato con l’ingresso jack per le cuffie o altre funzioni.

Ad ogni modo, come se non bastasse, con il nuovo aggiornamento software 13.0.0 si è aggiunta la possibilità di collegare alla console ibrida i dispositivi audio Bluetooth. Ci sono però delle limitazioni come per esempio non poter collegare più di due controller wireless al sistema, nel momento in cui si usa una cuffia senza fili.

Per tutte le novità sulla Nintendo Switch tornate a trovarci tra pochissimo. L’applicazione FCC scade il 16 marzo 2022, ciò vale a dire che molto probabilmente il reveal ufficiale da parte di Nintendo arriverà entro tale data.