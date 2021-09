L’Apple HomePod mini è tra i migliori altoparlanti intelligenti che puoi acquistare, grazie al suo suono incredibile, al design compatto e all’ottimo prezzo. Ora, Apple ha confermato alcuni degli aggiornamenti che stanno arrivando all’altoparlante wireless con il lancio di una nuova versione del suo software il 20 settembre.

Secondo 9to5Mac, sarai in grado di selezionare un singolo o una coppia di HomePod mini come altoparlanti predefiniti per la tua Apple TV 4K, quindi non dovrai specificarli ogni volta che ti siedi per guardare un programma TV.

Apple rilascerà il software per HomePod Mini il 20 settembre

Se sei preoccupato di disturbare i tuoi vicini durante le sessioni di film a tarda notte, sarai anche in grado di abbassare i bassi sul tuo HomePod mini. Quando un HomePod mini sta riproducendo musica nelle vicinanze, vedrai i controlli di riproduzione multimediale apparire automaticamente sulla schermata di blocco del tuo iPhone, rendendo più facile regolare rapidamente la tua musica.

Anche Siri, l’assistente vocale integrato nell’altoparlante intelligente, sta ottenendo nuove abilità. Potrai chiedere a Siri di accendere la tua Apple TV, avviare la riproduzione di un film e controllare la riproduzione mentre guardi. L’assistente vocale regolerà anche il suo livello di conversazione in base alla stanza in cui ti trovi e a quanto forte stai parlando.

Il supporto per la casa intelligente sta diventando più completo con la nuova versione del software, con Siri che acquisisce la capacità di controllare i dispositivi domestici intelligenti in un momento specifico; ad esempio, potresti chiedergli di spegnere le luci intelligenti in 10 minuti mentre vai a letto. Sarai anche in grado di abilitare Siri su accessori HomeKit compatibili in tutta la casa, quindi in realtà non dovrai essere vicino al tuo HomePod mini per attivare l’assistente vocale.