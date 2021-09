I nuovi sconti di Settembre attivati da Unieuro, possono davvero far perdere la testa agli utenti che da tempo stanno cercando la migliore occasione per riuscire a risparmiare sui vari acquisti effettuati. I prezzi sono bassi, e sopratutto sono disponibili praticamente ovunque in Italia.

Gli acquisti, difatti, possono essere completati anche sul sito ufficiale dell’azienda, godendo al solito della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. I prodotti sono sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi, e prevedono anche la variante no brand, nel caso in cui si tratti di un dispositivo mobile.

Non perdetevi per nessun motivo i nuovi codici sconto Amazon, sono raccolti tutti gratis nel nostro canale Telegram.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Il prodotto più interessante dell’intero volantino Unieuro, almeno per la telefonia, è forse il Samsung galaxy S21, il modello più richiesto dell’intero 2021, finalmente acquistabile ad una cifra di tutto rispetto, sono necessari solamente 649 euro per l’acquisto della variante con 128GB di memoria interna.

Volendo invece virare verso altri brand, da non perdere i 799 euro necessari per l’ultimo Oppo Reno 6 Pro, i 379 euro per il Find X3 Lite, i 219 euro per l’Oppo A74, i 179 euro per l’Oppo A16, i 399 euro per il Galaxy A52s, i 249 euro per lo Xiaomi Mi 10T Lite, i 119 euro per il Wiko Power U10, i 169 euro per il Samsung Galaxy A12 e similari.

Gli sconti sono davvero tantissimi, e purtroppo non riusciamo a riassumerli nel nostro articolo, potete approfondirne la conoscenza, aprendo le pagine sottostanti.