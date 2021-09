Il nuovo volantino Esselunga rasenta la perfezione, in termini proprio di qualità degli sconti effettivamente applicati, con ampie disponibilità sull’intero territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Spendere poco con Esselunga risulta essere alla portata di ogni singolo utente in Italia, l’acquisto in negozio non presenta limitazioni o vincoli particolari, in termini di regione di appartenenza, ricordando comunque che non risultano effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: ecco le offerte più inaspettate

Il volantino Esselunga decide di focalizzare la propria attenzione sulla fascia intermedia dei dispositivi mobile, proponendo al pubblico una selva di sconti applicati su modelli i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro di spesa effettivi. Coloro che vorranno accedervi potranno decidere di acquistare Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 9T o Mi 10T Lite, oppure Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy S20 FE, Oppo A52 e Realme 7.

L’unico modello che esce leggermente da questo fantastico insieme di prodotti, è l’Apple iPhone XR, un dispositivo non propriamente recentissimo, ma con il quale il cliente ha la possibilità di godere di ottime prestazioni generali, ad un prezzo di vendita non troppo elevato. Discorso diverso riguarda l’Apple iPhone 12, il più performante top di gamma del 2021, finalmente disponibile ad una cifra non troppo elevata, basteranno 778 euro per il suo acquisto definitivo, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.