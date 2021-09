IPTV: multe da 1000 euro per 100 mila utenti, la Guardia di Finanza vince ancora

Trasgredire la legge oggi può comportare gravi problematiche, visto che ormai gli organi di controllo hanno occhi dappertutto come è giusto che sia. Sei stata infatti pensando di sottoscrivere un abbonamento pirata e quindi una soluzione IPTV, siete ancora in tempo per evitare. La Guardia di Finanza è vigile sul territorio e sta portando avanti tutte le sue indagini concludendo anche ottimi risultati. Tutti gli utenti abbonati infatti rischiano multe molto alte dal momento che ora l’obiettivo è quello di debellare il fenomeno della pirateria.

L'uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi.

IPTV: ora 100.000 utenti rischiano una multa da almeno 1000 €

Secondo quanto riportato la Guardia di Finanza avrebbe scoperto più di 500 nuove piattaforme che ospitavano addirittura 100.000 utenti. Queste sono state prontamente chiuse e tutte le persone che ne facevano parte saranno ben presto multate con una somma minima che partirà da 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.