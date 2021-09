Per visualizzare le versioni desktop dei siti Web su Chrome per Android, al momento devi toccare l’icona del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra e abilitare l’interruttore ‘Sito desktop’ nel menu. Sebbene questa sia una soluzione abbastanza decente per la maggior parte delle persone, può diventare un po’ fastidiosa per coloro che vogliono solo visualizzare la versione desktop.

Per fortuna, Google sta ora lavorando per aggiungere un nuovo interruttore che consentirà agli utenti di visualizzare le versioni desktop dei siti Web per impostazione predefinita. Un commit recente su Chromium Gerrit rivela che Google aggiungerà presto una modalità desktop permanente a Chrome per Android.

Chrome utilizza già un impostazione simile su tablet Android

Il commit aggiunge un nuovo flag chiamato ‘Impostazione globale per richiedere sito desktop su Android’ con la descrizione che cita ‘un’opzione in ‘Impostazioni sito’ per richiedere in modo permanente la versione desktop dei siti web .” Il tipster Leopeva64, che scava spesso nelle nuove versioni di Chrome e Edge per trovare nuove funzionalità, ha recentemente notato questa modifica al codice.

Tuttavia, questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questa nuova funzionalità. Leopeva64 ha individuato un’altra patch con la stessa funzionalità poche settimane fa, ma aveva nel titolo il testo ‘Demo‘. La nuova patch aggiunge la stessa funzionalità, ma non è contrassegnata come ‘Demo’, quindi ci aspettiamo di vederla presto nelle build Canary di Chrome per Android. Vale la pena notare che il nuovo flag menzionato sopra è già disponibile in Chrome Canary, ma la nuova opzione nella sezione ‘Impostazioni sito’ non è stata finora aggiunta.

Tieni presente che Chrome è già impostato per impostazione predefinita sulle versioni desktop dei siti Web su tablet Android con display di grandi dimensioni (10 pollici e oltre). Questa modifica è stata implementata con Chrome 91 all’inizio di quest’anno.