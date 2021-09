Solamente oggi da Comet è stata attivata una campagna promozionale veramente da primato, la perfetta occasione per riuscire finalmente ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati, senza essere mai costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino descritto nell’articolo è da ritenersi valido in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce (per una spesa superiore ai 49 euro), tramite il sito ufficiale dell’azienda. Tutti i migliori prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Comet: questi sono gli sconti più inaspettati

Il prodotto maggiormente interessante del volantino Comet, è sicuramente l’Apple iPhone 12, un modello da poco commercializzato sul territorio italiano, impreziosito da buonissime specifiche, nonché prestazioni di livello superiore. Il prezzo di vendita ha subito un calo temporale, oggi si aggira attorno ai 795 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Gli altri modelli disponibili nel volantino, toccano fasce ben più basse, e riguardano i vari Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A22, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A, Redmi Note 9 o simili, tutti commercializzati sempre sbrandizzati, e con garanzia di 2 anni.

Se volete conoscere da vicino il volantino Comet, non dovete fare altro che aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo, avrete l’occasione di scoprire tutti i singoli prezzi di vendita che l’azienda ha deciso di attivare per facilitare il vostro acquisto.