In vista del rilascio ufficiale di Android 12, Google sta rivisitando il look di molte app per renderle compatibili e in sintonia con il nuovo Material You. Dopo Google Phone, la calcolatrice e l’orologio, l’azienda sta rivolgendo la sua attenzione a YouTube Music e sta lavorando a un rinnovamento del rispettivo widget.

Quando non c’è alcun brano in riproduzione, il nuovo widget mostra il logo YT Music proprio al centro insieme ai pulsanti di riproduzione/pausa e pollice in su agli angoli diagonali. Entrambi i pulsanti sono dotati di supporto dinamico del colore, coordinandosi con lo sfondo utilizzato. Presumibilmente, il widget cambierà anche la sua tonalità a seconda della copertina dell’album. Anche quando l’app non è in uso, toccando il widget si aprirà l’app YouTube Music istantaneamente.

YouTube Music: widget rivisitato in vista dell’arrivo di Material You e il nuovo Android 12

Come spiegato nei dettagli da 9to5Google, il nuovo widget per YT Music ispirato a Material You ha un layout 3×3, quindi è piuttosto grande. Le sue dimensioni possono essere ulteriormente incrementate. Ciò che manca è l’esatto opposto, ossia manca un layout più piccolo. Si spera che Google possa lavorare su ulteriori widget per YouTube Music a tema Material You, dal momento che il widget 3×3 trapelato online al momento sembra un po’ grande per la maggior parte degli utenti.

YouTube Music al momento offre un widget 4×1 che può essere ridimensionato fino a 5×2. Dunque, l’azienda sembra puntare molto su dimensioni incisive che non passano inosservate. Oltre ai widget, l’app stessa potrebbe subire un cambio look nelle prossime settimane, come già successo per altre app offerte da Google.