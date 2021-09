Abbiamo atteso pazientemente un nuovo aggiornamento per Google One ed è finalmente arrivato. Pare che il servizio offerto da Google adesso metterà a disposizione un’offerta per lo spazio d’archiviazione inedita e perfetta per chi ha bisogno di archiviare una gran quantità di dati ma non vuole optare per l’offerta da 10 TB. La nuova opzione per aumentare lo spazio d’archiviazione sul cloud di 5 TB costa 25 dollari al mese, inserendosi bene tra i piani da 2 TB e 10 TB.

Così come tutti i piani d’archiviazione a pagamento sia più economici che più costosi, il nuovo piano da 5 TB costa 5 dollari per terabyte al mese. Dunque le opzioni di pagamento sono piuttosto flessibili a seconda delle proprie esigenze e soprattutto a seconda delle proprie disponibilità. Puoi anche ottenere uno sconto del 17% se paghi per un anno di abbonamento versando in anticipo 250 dollari. La nuova opzione per archiviare dati con Google One è stata scovata online dal team di 9to5Google.

Google One: nuovo piano per archiviare i dati a 25 dollari al mese

Ad oggi, le opzioni per i piani d’archiviazione presenti sulla piattaforma e i rispettivi prezzi mensili sono i seguenti:

100GB – 2 dollari

200GB – 3 dollari

2 TB – 10 dollari

5 TB – 25 dollari

10 TB – 50 dollari

20 TB – 100 dollari

30 TB – 150 dollari

Oltre allo spazio d’archiviazione, i clienti di Google One hanno accesso al servizio VPN mobile di Google. Possono ottenere fino al 10% di rimborso sugli acquisti effettuati nello Store ufficiale di Google, per gli acquisti extra del Play Store, per il supporto Google “sessione professionale” e infine per alcune opzioni di modifica aggiuntive per Google Foto e sconti occasionali negli hotel.