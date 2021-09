Samsung Electronics ha appena presentato il nuovo monitor chiamato Webcam Monitor S4. Il nome è estremamente esplicativo del prodotto, infatti troviamo un pannello da 24 pollici dotato di una webcam integrato.

Tuttavia, la soluzione di Samsung è pensata appositamente per gli studenti e i lavoratori che si trovano a dover svolgere attività a distanza o da remoto. Infatti, la fotocamera integrata nella struttura non è fissa ma è dotata di un meccanismo pop-up.

Questo significa che si utilizzerà la webcam esclusivamente quando necessario, migliorando quindi la privacy e la sicurezza degli utenti. Inoltre, il monitor realizzato da Samsung supporta anche speaker e microfono così dare rendere completa l’area per lo studio o il lavoro.

Samsung ha realizzato un monitor pensato per gli studenti e i lavoratori che integra una webcam con meccanismo pop-up

Mark Quiroz, Vice Presidente del Marketing della Divisione Display di Samsung ha commentato: “Il mondo dell’istruzione e del lavoro si sta modificando per assumere una forma ibrida nel lungo periodo, per questo Samsung ha introdotto il primo monitor con webcam pop-up per migliorare la vita di chi utilizza spesso videochiamate o vuole essere multitasking“.

Attraverso la webcam si potrà effettuare didattica a distanza o partecipare a riunioni di lavoro in semplicità. Non sarà necessario comprare dispositivi a parte, effettuare installazioni e aggiungere nuovi cavi. Il tutto è integrato perfettamente nel monitor.

La webcam è una FullHD da 2 megapixel affiancata da una camera infrarossi che supporta il sistema di autenticazione Windows Hello. Il campo di visione è di 178 gradi in orizzontale e supporta un’ampia visione in verticale. Il pannello inoltre ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland per lo sfarfallio e il basso tasso di luce blu emessa.