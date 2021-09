Nell’industria cinese degli smartphone, la ricarica rapida è una delle tecnologie in rapida crescita. A questo proposito, il prossimo Xiaomi Mi 11T Pro che arriverà sul mercato questo mese supporterà anche una ricarica rapida da 120 W. Il produttore non ha ancora rivelato il tempo di ricarica del dispositivo. Come riferimento, lo Xiaomi Mi 10 Ultra lanciato lo scorso anno supporta la ricarica rapida da 120 W e ci vogliono solo 23 minuti per caricare completamente la batteria.

Una reazione comune degli utenti a tali tecnologie di ricarica rapida è che avrà sicuramente un impatto negativo sulla durata della batteria. In risposta, The Verge ha intervistato il capo delle comunicazioni internazionali di Xiaomi e portavoce globale Daniel Desjarlais per parlare degli sforzi dell’azienda nella tecnologia di ricarica rapida e di ciò che le persone al di fuori della Cina dovrebbero aspettarsi dallo Xiaomi Mi 11T Pro.

Xiaomi: il caricabatterie da 120W è disponibile all’acquisto

‘Il caricabatterie emette 120 watt e invece di cercare di spingere il massimo di cinque volt, un singolo canale lo divide in due, tre, quattro canali. Questo ci permette di aumentare tutto, tutto viene fatto a 20 ampere’.

Per quanto riguarda la questione della durata della batteria, Daniel ha affermato che fornirà un’esperienza quasi identica a quella di altre batterie per device tradizionali. Per fare un confronto, Apple afferma che la batteria agli ioni di litio dell’iPhone ‘può mantenere l’80% della sua capacità originale dopo 500 cicli di ricarica completi’. Se i dati del test di Xiaomi sono accurati, la durata della batteria dovrebbe essere in linea con le normali prestazioni.

Alla domanda se l’utilizzo di un caricabatterie più lento migliorerebbe ulteriormente la salute della batteria, Daniel ha affermato che ‘ci sono differenze relativamente minime tra i due. Naturalmente, la situazione ottimale sarebbe sì, utilizzare il caricabatterie più lento se si carica durante la notte e utilizzare il caricabatterie veloce per situazioni più urgenti’.

In termini di problemi di sicurezza, Daniel ha affermato che il dispositivo contiene 34 diverse funzioni di protezione della batteria. Xiaomi ritiene che la sua tecnologia di ricarica rapida continuerà a esistere e potrebbe esserci ancora spazio per miglioramenti.