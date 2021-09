In un legame di coppia, talvolta uno dei due protagonisti sente la necessità di spiare il proprio partner. A partire da sospetti fondati su tradimenti o episodi di infedeltà, le persone si affidano sempre di più a WhatsApp per verificare lo stato della propria relazione sentimentale.

WhatsApp, spiare il partner grazie alla chat desktop

Negli ultimi tempi, proprio a causa di un desiderio di pieno controllo sulla vita del partner, molte persone si sono affidati alla lettura delle conversazioni per una ricerca di tradimenti o episodi di infedeltà.

Anche attraverso le precedenti esperienze, le tecniche a disposizione degli utenti sono molteplici. La maggior parte degli iscritti a WhatsApp ciò nonostante si affida alle lettura diretta delle conversazioni. Questo sistema seppur preciso nei suoi risultati nella maggior parte dei casi, non sempre è affidabile. C’è da considerare che chi ha messaggi da nascondere infatti potrebbe cancellare in poco tempo tutti i messaggi più compromettenti.

Ecco quindi il nuovo sistema da mettere in pratica per spiare il proprio lui o la propria lei su WhatsApp. Questo secondo metodo si confà alla piattaforma WhatsApp Web. Proprio attraverso l’estensione desktop della chat è possibile accertare la presenza di eventuali tradimenti.

Grazie a WhatsApp Web, gli utenti possono migrare le conversazioni segrete del partner da uno smartphone ad un dispositivo fisso. Per fare ciò sarà necessario recarsi nel menù Impostazioni del profilo WhatsApp altrui e far partire la sincronizzazione delle conversazioni. Questo metodo è molto più accurato del precedente, anche perché le chat saranno aggiornate in tempo reale e pronte alla lettura in ogni momento.