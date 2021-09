La SIM Iliad può essere utilizzata come sim dati o router wifi? È possibile utilizzare la connessione internet tramite un router 4G e condividere la rete quindi con altri dispositivi.

Iliad non ha particolari limitazioni nell’utilizzo della propria sim e quindi ovviamente, la sim può essere utilizzata anche come sim per hotspot e con tethering. Inserendo la sim in un dispositivo come una chiavetta o un router wifi 4G, è possibile utilizzare normalmente la connessione Iliad, ovviamente dopo aver impostato correttamente le impostazioni di rete.

Infatti, per funzionare correttamente su questo tipo di dispositivo, l’APN. Non sempre, perché alcuni dispositivi più avanzati sono in grado di riconoscere la sim e impostare automaticamente queste informazioni.

Di seguito riportiamo quali sono le informazioni essenziali da inserire nell’interfaccia del router con cui vogliamo sfruttare i dati sim:

Dati cellulare/APN: iliad;

MMS / APN: iliad;

Hotspot personale / APN: iliad;

La sim Iliad può quindi essere utilizzata senza problemi anche in alternativa, magari parziale e temporanea, alle connessioni domestiche. Anche i piani telefonici di Iliad, sempre molto generosi in termini di gb, sono molto adatti a questo utilizzo.

Iliad, anche secondo i nostri test di utilizzo degli ultimi mesi, non applica limiti di velocità dopo una certa quantità di dati utilizzati. L’intero bundle può quindi essere sfruttato in modalità “full speed”.

Come funziona il tethering

Il tethering permette inoltre di condividere la rete anche su altri dispositivi a noi vicini. Infatti con il tethering il nostro smartphone può creare una nuova rete wifi e renderla disponibile ad altri. Molto utile se, in vacanza, vogliamo utilizzare la sim Iliad come una normale sim dati, utilizzandola anche per il collegamento del nostro laptop.

Possiamo quindi tethering il laptop alla rete Iliad, grazie al tethering del telefono cellulare. E anche su questo tipo di utilizzo Iliad non pone particolari limiti.

La musica cambia se la nostra vacanza è all’estero. Se siamo fuori dai confini nazionali, servirà un po’ di attenzione nello sfruttare la sim Iliad perché all’estero costi e giga possono variare in base al piano tariffario.