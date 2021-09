Il volantino MediaWorld attivato ufficialmente fino al 12 settembre, raccoglie al proprio interno una lunghissima serie di promozioni e di offerte molto speciali.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di MediaWorld, possono essere completati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. L’unica nota negativa riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per gli acquisti sul sito, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo, ed in genere non superano i 9,99 euro.

MediaWorld: offerte a non finire per gli utenti

Le offerte di MediaWorld cercano di accontentare il maggior numero di utenti, a partire ad esempio da coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma di casa Apple. In questo caso le proposte passano per iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, tutti in vendita a prezzi che oscillano tra i 689 e di 1329 euro.

Nel momento in cui, invece, si volesse pensare di acquistare un medio di gamma con sistema operativo Android, l’occhio cade irrimediabilmente su uno a scelta tra Oppo A15, Samsung Galaxy A12, Galaxy A22, Oppo Reno 4Z, Galaxy A52s, Wiko Y81 o similari.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nei medesimi punti vendita d’acquisto. Le versioni sono completamente sbrandizzate, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori degli smartphone, non dai vari operatori telefonici. Maggiori informazioni sono reperibili direttamente aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.